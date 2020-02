Deraglia Frecciarossa: 2 morti e 27 feriti

LODI - Tragedia nel Lodigiano. Il trenoè deragliato sulla linea alta velocità nei pressi di, e alcune vetture si sono ribaltate: a perdere la vita due persone, entrambi ferrovieri,. Al momento dell'incidente a bordo c'erano 28 passeggeri in tutto, oltre al personale di Trenitalia. Il treno è il primo del mattino partito dalla stazione Centrale di Milano alle 5.10., ha dichiarato all'ANSA il prefetto di Lodi Marcello Cardona che sta svolgendo un sopralluogo. "La ministrasta andando sul posto.Morti due macchinisti, ma si contano anche: è il bilancio definitivo dell'incidente fatto dal capo della Protezione Civile,I feriti sono stati trasportati negli ospedali più prossimi "ma non ho la mappa precisa", ha dichiarato Borrelli a Sky. "Non ho elementi ulteriori riguardanti le cause dell'incidente", ha concluso.