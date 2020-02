Eccellenza Pugliese: il Molfetta vince con la Fortis Altamura, il Corato bloccato a Martina Franca

Nella settima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza Pugliese il Molfetta ha vinto 4-2 fuori casa contro la Fortis Altamura ed è primo con 51 punti, quattro punti in più del Corato bloccato 1-1 a Martina Franca. Nel primo tempo in vantaggio la Fortis Altamura con Ciriolo di testa. Il Molfetta ha pareggiato con Anaclerio di testa.Nel secondo tempo il Molfetta è andato di nuovo in gol con Ventura di destro e ha realizzato la terza rete con Scialpi di sinistro. La Fortis Altamura ha segnato il secondo gol con Portoghese, tiro rasoterra. Il Molfetta è andato a segno per la quarta volta con Morra, tiro al volo.Il Corato è secondo a 47 punti. A Martina Franca il Corato è passato in vantaggio nel secondo tempo con Quarta, tiro di destro. Il Martina Franca ha pareggiato con Gallù, tiro da fuori area. Il Trani di Angelo Sisto ha perso 4-1 fuori casa con l’Unione Calcio Bisceglie ed è terzo con 37 punti. Il Barletta 1922 ha vinto 2-0 a San Pietro in Lama contro il Deghi Lecce.L’Audace Barletta ha perso 2-1 in casa contro il San Severo. Il Vieste ha vinto 2-1 a Otranto. L’Ugento ha superato 2-1 in trasferta il San Marco in Lamis. Il Gallipoli ha perso 3-2 a Ortanova ed è decimo a 27 punti.