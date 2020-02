Serie D: ok Bitonto e Foggia, pareggia il Brindisi. Ko il Taranto

Nella sesta giornata di ritorno del girone H di Serie D il Bitonto ha vinto 1-0 a Gravina nel primo dei cinque derby pugliesi di questo turno e si è confermato al primo posto con 53 punti. Per la squadra di Roberto Taurino decisivo il gol realizzato nel primo tempo da Turitto con un tiro da pochi metri. Il Gravina è nono a 28 punti.Resta in corsa per la promozione in Serie C il Foggia. La squadra di Ninni Corda, squalificato e sostituito in panchina dal preparatore dei portieri Fabrizio Carafa, ha vinto 1-0 a Taranto nel secondo derby pugliese. Determinante la rete segnata nel primo tempo da El Ouazni di destro. Il Foggia è secondo a 48 punti, gli jonici sono quinti a 38 punti.Il Cerignola ha vinto 2-1 allo Stadio “Monterisi” col Nardò nel terzo derby pugliese ed è quarto a 43 punti. Nel primo tempo in gol il Nardò con Calemme il quale ha mandato il pallone di sinistro in rete dopo che il portiere Cappa gli aveva parato un rigore dato per un fallo di Martiniello su Mengoli. Nel secondo tempo il Cerignola ha pareggiato con Longo di testa ed ha realizzato la rete del successo con Martiniello, tiro rasoterra. Il Nardò è sestultimo a 25 punti.Nel quarto derby pugliese il Fasano ha pareggiato 1-1 in casa con l’Altamura ed è settimo a quota 33. Nel primo tempo in vantaggio l’Altamura con Lucchese, tiro da posizione molto angolata. Nel secondo tempo il Fasano ha pareggiato con Diaz di destro. L’Altamura è decima con 28 punti. Nel quinto derby pugliese il Brindisi ha pareggiato 0-0 in casa contro l’Andria ed è ottavo a 29 punti. L’Andria è quintultima a quota 23. Il Casarano ha vinto 2-1 allo Stadio “Capozza” col Grumentum ed è sesto con 38 punti.