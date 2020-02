Eccellenza Pugliese: ok il Molfetta, il Corato vince 2-1 con l'Audace Barletta

- Nell’ottava giornata di ritorno del campionato di Eccellenza Pugliese il Molfetta ha vinto 4-0 in casa contro l’Ortanova ed è primo con 54 punti. Nel primo tempo è passato in vantaggio il Molfetta con Barrasso, tiro di destro. Ha raddoppiato con Legari su rigore dato per un fallo di mano di Lacerenza.Nel secondo tempo Ventura ha realizzato la terza rete di sinistro. La squadra di Renato Bartoli è andata in gol per la quarta volta con Lavopa, tiro da fuori area. Il Corato ha vinto 2-1 a Ruvo con l’Audace Barletta ed è secondo a 50 punti. Nel secondo tempo in gol il Corato con Petitti, tiro al volo.L’Audace Barletta ha pareggiato con Di Noia di destro. Il Corato ha realizzato il gol decisivo con Vicedomini su punizione. Il Trani di Angelo Sisto ha pareggiato 3-3 a Gallipoli ed è terzo con 38 punti. Il Vieste ha superato 2-0 in casa il Martina Franca. Il Barletta 1922 ha vinto 3-2 in casa col San Marco in Lamis. La Fortis Altamura ha perso 2-0 a San Pietro in Lama contro il Deghi Lecce. L’Unione Calcio Bisceglie ha perso 4-1 a Ugento. Il San Severo ha vinto 1-0 in casa contro l’Otranto ed è ultimo in classifica con 18 punti.