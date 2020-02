Serie D: il Bitonto ko col Cerignola, il Foggia supera il Brindisi

Nella settima giornata di ritorno del girone H di Serie D il Bitonto, primo a 53 punti, ha perso 1-0 in casa col Cerignola nel primo dei tre derby pugliesi di questo turno di campionato. Per la squadra di Vincenzo Feola è stato decisivo il gol realizzato nel primo tempo da Rodriguez con un tiro da pochi metri. Il Cerignola è quarto con 48 punti.Il Foggia ha vinto 1-0 allo Stadio “Pino Zaccheria” contro il Brindisi nel secondo derby pugliese ed è secondo con 51 punti, a soli due punti dal Bitonto. Per i dauni è stata determinante la rete segnata nel primo tempo da Gentile su rigore concesso per un fallo di Fruci su El Ouazni. Il Brindisi è undicesimo con 29 punti.Il Taranto ha perso 2-0 ad Altamura nel terzo derby pugliese ed è quinto a 38 punti. L’Altamura è ottava a quota 31. L’Altamura è passata in vantaggio nel primo tempo con Siclari su rigore dato per un fallo di Allegrini su Pollidori. Ha raddoppiato con Gambuzza di testa. Il Casarano ha perso 7-0 a Sorrento ed è sesto a 38 punti.Il Fasano ha perso 1-0 a Francavilla in Sinni ed è settimo con 33 punti. Il Gravina ha perso 2-0 in trasferta col Gladiator ed è dodicesimo a 28 punti. Il Nardò ha pareggiato 1-1 in casa col Grumentum Val d’Agri ed è sestultimo a quota 26. L’Andria ha vinto 2-0 allo Stadio “Degli Ulivi” con l’Agropoli ed è quintultima con 26 punti.