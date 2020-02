Elettra Lamborghini, la Reginetta del twerk arriva in Puglia

Dopo il successo della presentazione dell'album presso la Mondadori Duomo di Milano, Elettra Laborghini arriva in Puglia per incontrare i suoi fan e firmare le copie dell'abum, la nuova versione del fortunato disco d'esordio pubblicato il giugno scorso e già disco d’oro Fimi. Il disco contiene le nuove versioni di Maldito Dia e di Te Quemas, remixate rispettivamente da Rkomi e Samurai Jay & Mambolosco, la cover di Non succederà più realizzata per il duetto sanremese con Myss Keta e due brani totalmente inediti: uno è proprio Musica (E il resto scompare) presentato dalla cantante sul palco dell’Ariston durante la 70esima edizione del Festival di Sanremo e l’altro è Bombonera, scritti successivamente all’uscita dell’ultimo disco.La Reginetta del twerk toccherà altre 22 città italiane per presentare questa edizione speciale, così da ripercorrere assieme al suo pubblico tutti i successi del suo trascinante lavoro discografico.Ecco i due appuntamenti in Puglia:ORIGINAL VERSIONTOCAME with Pitbull, ChildsplayCORAZON MORADO feat. Sfera EbbastaPEM PEMFANFARE feat. Guè PequenoFUERTETE QUEMAS feat. MC G15PEGADITOSMALDITO DIAVENMALAEL RESTO ES NADAMUSICA (E IL RESTO SCOMPARE)MUSICA (EL RESTO ES NADA)NON SUCCEDERA’ PIU’ feat. Myss KetaMALDITO DIA - Remix feat. RkomiTE QUEMAS - Remix feat. Samurai Jay & MamboloscoBOMBONERA