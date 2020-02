Emma: ''Amatevi per ciò che siete''

Foto Marco Piraccini

''La perfezione non esiste e se esiste, molto spesso è frutto della finzione''. E' la risposta della cantante salentina Emma Marrone, ad una domanda posta su instagram da un suo fan che gli chiedeva 'come fai ad essere sempre così perfetta'?. La popstar, che è tornata sulle scene dopo un interruzione dovuto ad un problema di salute, (fortunatamente risolto), manda messaggi postivi ai suoi fan.''Amatevi per ciò che siete perchè è tantissimo! Ci sono milioni di persone che ogni giorno lottano per problemi davvero gravi - continua Emma. Costruite la vostra integrità e migliorate la vostra cultura e chi se frega di tutto il resto. Lavorate su voi stessi e cercate di essere belli dentro...e sarete meravigliosi''.Oltre alla musica per Emma si sono aperte anche le porte del cinema: infatti interpreta Anna, in "Gli anni più belli", film di Gabriele Muccino, con Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria, uscito nella sale il 14 febbraio.Emma sarà all'Arena di Verona il 25 maggio 2020, nel giorno del suo compleanno, per un concerto speciale. Poi, a partire da inizio ottobre, la cantante sarà impegnata con il "Fortuna Live Palasport 2020", in cui attraverserà tutta l'Italia, da nord a sud, dove riabbraccerà il suo pubblico. Ma la grande novità è che il 26 giugno ad Imola aprirà il concerto del suo mito, Vasco Rossi, dopo aver scritto per lei il brano 'Io sono bella'.