Europa League, vincono Roma e Inter: ipotecati i sedicesimi

(credits: As Roma Fb)

- Vittorie importanti per la Roma e l'Inter nelle gare d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I giallorossi hanno battuto in casa il Gent grazie ad un gol di Perez mentre gli uomini di Conte hanno vinto in trasferta battendo il Ludogorets 2-0 con le reti di Eriksen e Lukaku.Nessun problema per l'Inter, retroscesso in Europa League dopo l'eliminazione dalla Champions. I nerazzurri ipotecano il passaggio del turno agli ottavi di finale, battendo il Ludogorets. Conte ha puntato subito alla vittoria mandando in campo Eriksen dal primo minuto, con Vecino e Borja Valero mentre in difessa è tornato Ranocchia. In avanti spazio alla coppia Sanchez-Lautaro. A siglare l'importante vittoria nerazzurra sono stati Eriksen che sblocca il risultato al 71' su sponda di Lukaku e quest'ultimo che al 95', ha trasformato un calcio di rigore per un fallo di mano di Anicev.Dopo le numerose sconfitte in campionato, la Roma ha ritrovato la vittoria in Europa League aggiudicandosi il match d'andata dei sedicesimi di finale contro il Gent. A siglare la vittoria è stato Carles Perez, all'esordio dal 1'. Dopo un ottimo avvio e il vantaggio, nella ripresa, gli uomini di Fonseca hanno abbassato il ritmo permettendo al Gent di creare numerosi pericoli per Pau. La Roma, però, ha resistito e nei minuti finali del match ha sfiorato anche la rete del 2-0.