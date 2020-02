Festa della donna, ecco le migliori frasi d'auguri

Purtroppo però non sempre è possibile fare gli auguri di persona a causa della lontananza. É il caso ad esempio di un marito che vive in un'altra città rispetto alla moglie e rientra solo nei weekend; oppure di un figlio che sta studiando o svolgendo un tirocinio lontano da casa e non può raggiungere la mamma.





Grazie alla tecnologia però è stato possibile accorciare notevolmente le distanze e per fare gli auguri ad una persona lontana è possibile ricorrere al telegramma poste online.





Pur essendo un mezzo di comunicazione che ha oltre un secolo di vita, il telegramma continua ad essere particolarmente romantico ed attuale grazie anche al suo fascino vintage ed un po' glamour.





L'invio del telegramma online può essere effettuato direttamente sul portale di Ufficio Postale, che offre ai suoi utenti una serie di servizi facilmente accessibili ed intuitivi. Bastano pochi clic per inviare in tutta comodità da casa il telegramma online, che ha lo stesso e identico valore di quello cartaceo.





A questo punto possiamo concentrarci sulle più belle frasi d'auguri per la festa delle donne.

"Che tu voglia essere dama o pugile non importa, ciò che conta è sapere di poter essere ciò che vuoi"- questa è una frase molto bella ed abbatte molti pregiudizi che vogliono la donna inquadrata in un ruolo preciso nella società.





Non esistono ruoli o etichette prestabilite, ogni donna deve sentirsi libera di essere ciò che vuole (mamma, moglie, lavoratrice, manager ecc.) senza costrizioni o imposizioni.





"Illumini il mondo ed in questo giorno il tuo sole risplende ancora di più. Auguri!"- questa frase è meno "impegnata" da un punto di vista sociale, ma è sicuramente più romantica. Essendo particolarmente versatile, può essere dedicata alla donna amata, alla mamma o anche alla sorella.





Eccoci adesso ad alcune frasi di donne che hanno fatto la storia, come Rita Levi Montalcini che dichiarò: "Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno dovuto dimostrare nulla, solo la loro intelligenza".





La compianta accademica con questa frase spinge le donne a non accontentarsi e a sfruttare il loro intelletto, che non è da meno rispetto a quello degli uomini.





Chiudiamo la nostra raccolta facendoci ispirare dalla vena poetica di Virginia Woolf, che nel saggio "Una stanza tutta per sé" dichiara: "Nessuno potrà misurare la violenza del cuore di un poeta quando resta intrappolato nel corpo di una donna". Questa citazione racchiude tutta la forza d'animo, lo spirito di sopportazione, la testardaggine, la tenacia ed il coraggio che solo le donne possono avere.

In occasione dellasaranno regalate migliaia di mimose in ogni parte d'Italia per dire ad una moglie, una fidanzata, una sorella, una mamma o un'amica quanto sia speciale.