Il Regno Unito dice addio all'Ue

LONDRA - Il Regno Unito dice addio, non senza qualche rimpianto, all'Unione Europea. La folla brexiteer si è riunita a Westminster Square esplodendo in un boato di giubilo, nel canto dell'inno nazionale (God Save the Queen), fra fuochi d'artificio slogan e una marea di Union Jack che hanno sventolato le bandiere britanniche sotto il cielo di Londra.A segnare il passaggio epocale il conto alla rovescia proiettato sulla facciata di Downing Street sullo sfondo dei colori del vessillo britannici: lo 0 di questo storico countdown è scattato esattamente alle 23 ora locale, quella del meridiano di Greenwich.