E' morto Luciano Gaucci: litigò con Vincenzo Matarrese

- E' morto a Santo Domingo, all'età di 81 anni, Luciano Gaucci. Un lutto che nella memoria della tifoseria barese ha trovato su Facebook l'immediata relazione con la riproposizione del video che documenta il celebre diverbio fra l'ex patron del Perugia e quello dell'As Bari Vincenzo Matarrese scoppiato all'uscita del Renato Curi.Il 6 novembre 1999 quella lite rischiò di degenerare nello scontro fisico per la contestata vittoria del Bari per 1-0 sul Perugia e risalente al 6 novembre 1999 nella gara valida per il campionato di Serie A 1999-2000.