Impegno '95: nuovi eventi solidali a Pasqua

BARI - Un programma ricco di iniziative alla Pediatria Giovanni XXIII, organizzato dall'associazione Impegno '95, Presidente Gaetano Balena, e dal responsabile artistico Nicola Papagna. Giovedì 20 febbraio ore 18.30 Festa in maschera con balli e canti con il trio Sara, Nicola e Fabio.Giovedì 2 aprile ore 18.30 le giocatrice della squadra di calcio femminile Pink Bari insieme a Umberto Sardella attore barese Mudù incontreranno i bambini degenti e le loro famiglie in sala Ticket. Al termine saranno distribuiti uova di Pasqua.Sabato 11 aprile ore 18,30 spettacolo di Pasqua con Antonella Genga attrice di Mudù e Michele Fanelli (compagnia barese U settane). I volontari in compagnia dei personaggi della Walt Disney visiteranno i bambini oncologici del Policlinico di Bari offrendo oggetti lavorati a mano e Mister di Pane e Pomodoro, Orlando Malanga, donerà Uova e galletti di cioccolata