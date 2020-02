La Juventus corteggia Guardiola

- Riprende la querelle che vorrebbe Guardiola alla Juventus. La società bianconera, infatti, avrebbe pronto un assegno in bianco per convincere il tecnico catalano a trasferirsi a Torino. A rivelarlo è il Daily Mail, che evidenzia come Agnelli sia disposto a tutto per raggiungere il suo obiettivo, che dalla Spagna rivelano possa essere 'accompagnato' da Messi.Il Chiringuito Tv, giornale spagnolo, rivela che Agnelli avrebbe pronta una vera rivoluzione con Messi accanto Ronaldo e le possibili partenze di Higuain a Pjanic, passando per Bernardeschi, Douglas Costa, Matuidi e Alex Sandro, se in questa stagione dovessero mancare i risultati.