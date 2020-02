La Lazio vola a -1 dalla Juve

(credits: Ss Lazio Fb)

- La Lazio vola. All'Olimpico gli aquilotti ribaltano il risultato del big match contro l'Inter. Superano i nerazzurri in classifica che scendono al terzo posto. Alla rete di Young alla fine del primo tempo, Immobile e Milinkovic Savic firmano la rimonta nel secondo tempo. La seconda parte della partita è dominata dalla Lazio, mentre l'Inter è apparsa spenta. Forse i cambi di mister Conte sono arrivati troppo tardi, anche i padroni di casa sono sembrati più reattivi in tutti i reparti.Il primo tempo è stato equilibrato, vere e proprie occasioni da gol non sono state create, a parte la traversa colpita dalla Lazio e qualche ripartenza nerazzurra con Brozovic e Lukaku. Il belga ha aperto spazi per sponde ai compagni, ma Lautaro è apparso in giornata no. Poi nel finale Young rimanda in rete un tiro respinto da Strakosha e porta l'Inter in vantaggio. Gli uomini di Inzaghi escono dagli spogliatoi con il piglio giusto e portano la parità grazie al rigore di Immobile che subisce il fallo da parte di De Vrij. L'olandese, fischiato per tutta la gara, subisce le ripartenze dell'attacco laziale.Ma è tutta l'Inter che perde brillantezza e a poco servono gli ingressi di Eriksen e Moses. Il 2-1 arriva da un tiro di Milinkovic Savic dopo un'azione insistita abbatte Padelli dopo un tiro di Marusic respinto sulla linea da Brozovic. La Lazio ha meritato la vittoria e si porta a -1 dalla Juve, mentre l'Inter scende a -3. Ma tutto è aperto