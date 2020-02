(credits: Ssc Napoli)

NAPOLI - Finisce in pareggio Napoli e Barcellona. E' 1-1 nell'andata degli ottavi di Champions disputata al San Paolo. Azzurri andati in vantaggio al 30 pt, con uno splendido gol di Mertens, ma sono stati raggiunti nella ripresa da Griezmann al 12'. Espulsione nel finale di Vidal per doppia ammonizione. Buone speranze per i partenopei per il ritorno a Barcellona che di disputerà il 18 marzo e i blaugrana dovranno fare a meno anche i Busquets che era diffidato.