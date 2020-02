- Crolla la popolarità di Emmanuel Macron in Francia, attestandosi al 24%. Lo rivela uno studio pubblicato dall'istituto Kantar-OnePoint du Figaro Magazine, che sottolinea come il Presidente della Repubblica francese abbia perso consensi da quando, dal settembre 2019, è iniziata la riforma delle pensioni, che potrebbe farlo diventare tra i presidenti più 'odiati' dai francesi, compromettendone così la corsa per l'Eliseo 2022.