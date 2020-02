Visita informale nella mattinata di mercoledì 6 febbraio 2020 del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Istituto comprensivo "Daniele Manin" in Roma. Il plesso scolastico ubicato nel quartiere centrale dell'Esquilino è prevalentemente frequentato da alunni di origine cinese.La presenza a sorpresa di Mattarella è avvenuta mentre si teneva una lezione su amicizia e pace. Vivo apprezzamento è stato espresso dall'ambasciata cinese in Italia per questo gesto di distensione del Capo dello Stato verso la rispettiva comunità, numericamente consistente in Roma e nel resto della penisola italiana.