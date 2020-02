Maltempo in Puglia: nevicate sugli altipiani

BARI - E' stata confermata la possibilita’ dalle ore 21:00 di oggi, martedì 4 febbraio, e per le successive 24-36, ore di venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte su zone costiere e appenniniche. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Lo rende noto la Protezione civile.Dalle ore 03:00 di domani, mercoledì 5 febbraio, e per le successive 24-36 ore sono previste precipitazioni nevose con quota neve al di sopra dei 500-700m, con apporti al suolo generalmente deboli o localmente moderati, specie alle quote più alte.Pertanto dalle ore 21:00 del 4 febbraio, e per le successive 24-36 ore, e' prevista allerta arancione per rischio vento su Puglia centrale adriatica, bacini del lato e del lenne, allerta gialla per rischio vento su Puglia centrale bradanica.Dalle ore 03:00 del 5 febbraio, e per le successive 24-36 ore, e' prevista allerta gialla per rischio neve su Puglia centrale bradanica.