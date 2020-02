Maltempo sulla Puglia, nevicate fino ai 600-800m

BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Dal mattino di domani martedì 4 febbraio, e per le successive 24 - 36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, sui rilievi di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in estensione dal pomeriggio - sera ai restanti settori delle citate regioni e in successiva rotazione dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte sui settori costieri e fino a tempesta sui crinali appenninici. Si prevedono inoltre forti mareggiate su tutte le coste esposte. Dalle ore 09 del 4 febbraio e per le successive 24 - 36 ore.Nevicate: fino ai 600-800m dalla tarda serata, sui settori centro-settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati;Venti: da forti a burrasca, dai quadranti occidentali sui rilievi; in successiva rotazione dai quadranti settentrionali a partire dal pomeriggio-sera con raffiche di burrasca forte sui settori costieri e fino a tempesta sui crinali appenninici. Si prevedono forti mareggiate su tutte le coste esposte.