BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Si prevedono dal tardo pomeriggio di oggi lunedi' 10 febbraio, e per le successive 24 – 36 ore, venti da forti a burrasca occidentali su Puglia con raffiche di burrasca forte a ridosso dei crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte. Pertanto dalle ore 18,00 del 10 febbraio, e per le successive 24-36 ore, e' prevista allerta gialla per rischio vento localizzato su tutta la regione.