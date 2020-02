Viminale aumenta rimborsi per immigrati

- Il Viminale ha deciso di autorizzare i prefetti agli aumenti dei rimborsi per i migranti accolti dalle strutture di accoglienza, dopo che l'ex Ministro Degli Interni aveva abbattuto i costi dai 35€ ai 19-24€. Il rincaro è stato stabilito di circa 2-4€ per immigrato, in quanto molti bandi lanciati dalle prefetture erano andate deserte. Non si è fatta attendere la replica del leader della Lega, Matteo Salvini "Dopo aver riaperto i porti, il governo riapre i portafogli degli Italiani, aumentando i soldi per chi accoglie richiedenti asilo".