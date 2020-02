Musei e social, ecco la classifica dei più instagrammati

Lo scrittore statunitense Thomas Merton, affermava che “L’arte ci consente di trovare noi stessi e di perdere noi stessi nello stesso momento”. E quale occasione migliore per far ciò se non quella di visitare i musei d’arte che si possono considerare come un luogo in grado di permetterci di vedere in noi stessi attraverso le cose, di misurarci in relazione agli oggetti esposti.

Le opere d’arte esposte riescono a trasmettere sensazioni ed emozioni uniche, e ci donano il privilegio di fare un viaggio speciale che ci rende più ricchi nell’animo e nella cultura. Difatti, osservare alcuni dei capolavori presenti nelle nostre meravigliose città europee equivale ad avere la possibilità di un weekend di arte, in Italia o all'estero.La visita, per un piacere artistico, di questi musei, o mostre, oltre alla semplice osservazione, contempla la possibilità di fotografare le opere, per portare a casa dei ricordi indelebili di questa esperienza indimenticabile.Il momento ideale per realizzare i propri scatti perfetti è sicuramente quello in cui il flusso di visitatori è minore. Questo permette delle foto migliori, in grado di stupire ed emozionare quelli che sono i propri followers di Instagram, ma anche gli sconosciuti, che riescono a visionarle grazie all’utilizzo dei giusti hashtag.Parlando proprio di hashtag, è il motore di ricerca per le case vacanze Holidu ad aver affrontato l’argomento arte e Instagram, realizzando una speciale lista di tutti i musei più famosi sul già citato social network. Un modo per orientare tutti i turisti amanti dell’arte, che scelgono di viaggiare, per scoprire i grandi capolavori e per realizzare quello che sarà lo scatto ideale.In cima alla classifica, per la seconda volta consecuitva, ecco i musei Vaticani, a Roma, che superano i 388mila hashtag su Instagram. Un importantissimo risultato, per una delle più grandi raccolte al mondo, risultato delle collezioni dei Papi durante i secoli scorsi.Al secondo posto invece possiamo trovare, con 367.131 hashtag uno dei più noti e importanti musei di tutto il mondo. Parliamo della Galleria degli Uffizi progettata dal Vasari e inaugurata nel 1581.In terza posizione troviamo il Maxxi di Roma, il museo che è stato inaugurato nel 2010, e che ha collezionato l’importantissima cifra di quasi 150mila hashtag.Non poteva che esserci nuovamente Firenze come città del quarto museo più instagrammato. Stiamo parlando di Palazzo Pitti, che ha ottenuto quasi 110mila hashtag, un cifra considerevole.Non solo quadri ed opere d’arte nei musei con più hashtag, ma anche automobili, come nel caso del Museo Ferrari, che è stato inaugurato nel 1998 a Maranello è che si trova in questa classifica, con quasi 60mila hashtag.Subito sotto al Museo Ferrari, possiamo trovare la Pinacoteca di Brera, che, rispetto allo scorso anno, ha guadagnato ben due posizioni in classifica, con un incredibile aumento del 31% di hashtag.Con quasi 55mila hashtag, ecco la meravigliosa Galleria Borghese, che scende nella speciale classifica, superata dalla Pinacoteca di Brera.Successivamente ci sono i Musei Capitolini, tra i più importanti di Roma, che con più di 49 mila hashtag, ottiene un incremento del 29%