Pallamano: il Conversano ko 29-24 col Cassano Magnago

Nella quinta giornata di ritorno di Serie A di pallamano maschile il Conversano ha perso 29-24 a Cassano Magnago. Nel primo tempo gol di Bortoli, 10-5 per i lombardi. Carlo Sperti tiene in partita i pugliesi allenati da Alessandro Tarafino, ma 15-8 per la squadra avversaria. Il primo tempo si conclude 16-9 per il Cassano Magnago. Nel secondo tempo rete di Bortoli, 21-15 per i lombardi. Ardan Iballi tiene in corsa i pugliesi, però 27-21 per il Cassano Magnago. I lombardi vincono questo tempo e 29-24 tutta la partita.Sconfitta immeritata per il Conversano. E’ primo in classifica con 30 punti. Il Bolzano ha vinto 33-19 a Pressano ed è secondo a 28 punti. Dopo la sosta per la Coppa Italia in cui i pugliesi affronteranno a Siena nei quarti di finale il Cassano Magnago, nella sesta giornata di ritorno di Serie A di pallamano maschile il Conversano giocherà in casa, al “Pala San Giacomo” contro il Pressano.