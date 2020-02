La seconda serata del Festival dedicata al grande Fabrizio Frizzi

Si apre la seconda serata della kermesse sanremese, dedicata alla memoria del grande. Entra subito in scena, in giacca color bronzo, arrivato all'Ariston dal fondo della platea stringendo le mani al pubblico, mentre dà il benvenuto alla seconda serata del festival di Sanremo."L'ho voluta qui per farle sapere che Fabrizio è sempre nei nostri cuori", sottolinea Amadeus. A fare subito la sua comparsa Fiorello, che entra in scena all'Ariston travestito da, per onorare la scommessa fatta ieri sera in caso di successo del festival.A sorpresa, mentre Fiorello veste i panni di Maria De Filippi (per mantenere la promessa fatta ieri per il raggiungimento del record di ascolti), squilla il telefono nella tasca del mattatore. Dall'altra parte la stessa conduttrice, che si complimenta. "Posso dire io buonasera? - scherza, dopo la goffa imitazione di Fiorello - Complimenti Amadeus. E poi Fiore, sei bellissimo, stasera ancora più bello".Questa l'uscita dei Big in gara:A passare alle semifinali con il 51% delle preferenza della giuria Demoscopica ècon il brano. Il giovane artista ha battuto il duoche presentavano il brano Il gigante d'acciaio.Con il 52% delle preferenze della giuria Demoscopica, passa alla semifinale delle Nuove Proposte anchecon. BattutoconGli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston sarannoe poi l'attesa reunion dei. Signore del festival