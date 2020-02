Papa a Bari: tutte le info utili

BARI - Come è noto, a Bari, dal 19 al 23 febbraio si svolgerà l’incontro di riflessione e spiritualità “Mediterraneo, frontiera di pace”, promosso dalla Cei, al quale parteciperanno i vescovi cattolici di 20 Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, con la conclusione, domenica 23 febbraio, affidata alla concelebrazione liturgica di Papa Francesco sul grande palco allestito per l’occasione in piazza Libertà.Per far fronte a tutti gli aspetti organizzativi e di sicurezza necessari per lo svolgimento dell’evento, da sabato 15 febbraio è prevista la chiusura di corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra via Marchese di Montrone e via Andrea da Bari, compresa piazza Libertà, dove sarà allestito il grande palco dal quale il Santo padre celebrerà la funzione religiosa.Per le automobili il resto del corso sarà libero da qualsiasi tipo di divieto e restrizione. Non ci sono limiti di nessun tipo, invece, né per i cittadini né per le attività commerciali. La chiusura di corso Vittorio Emanuele, nel tratto sopracitato, sarà valida fino a martedì 25 febbraio per permettere tutte le operazioni di smontaggio della struttura.Ulteriori restrizioni alla circolazione entreranno in vigore esclusivamente per la giornata di domenica 23 febbraio in occasione dell’arrivo del Papa.La Polizia locale, nelle more dell’ordinanza, si riserva la possibilità di apportare qualsiasi accorgimento o miglioria per limitare il più possibile i disagi per i cittadini.In allegato il testo integrale dell’ordinanza che prevede alcuni divieti relativi ai luoghi dove si svolgeranno gli incontri dei vescovi che arriveranno a Bari nella giornata di giovedì 19 febbraio.Sempre da sabato 15 febbraio e per i giorni a seguire fino al 21 febbraio, fatta eccezione per domenica 16 febbraio, quando la città ospiterà la Bari Running Heart in programma sul lungomare sud verso la spiaggia di Pane e Pomodoro, l’AMTAB ha predisposto un piano di variazione delle linee di autobus urbani come di seguito indicato:VARIAZIONE LINEE URBANE (dalle ore 7.00)linea 2/· in direzione Via Mimmo Conenna - Japigia: i bus giunti in piazza Massari svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia nei pressi della Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza con ripresa del percorso ordinario;· in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in corso Cavour svolteranno a sinistra per via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;linea 22· in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;· in direzione via Torre di Mizzo: i bus effettueranno il percorso ordinario;linea 27· in direzione Piscine Comunali : i bus giunti in via Piccinni proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;· in direzione via Camillo Rosalba-Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario;linea 42· in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in piazza Massari, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia nei pressi della Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza con ripresa del percorso ordinario;· in direzione Piscine Comunali: i bus giunti sul lungomare Araldo di Crollalanza svolteranno a sinistra per corso Cavour, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;linea 50· in partenza da piazza Moro: i bus giunti in via Piccinni proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, a destra per corso Vittorio Veneto, via De Tullio con ripresa del percorso ordinario;SERVIZIO PARK&RIDEnavetta “A”· in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto”: i bus giunti sul lungomare Imperatore Augusto proseguiranno per corso Cavour, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;navetta “B”· in partenza da piazza Massari: i bus svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia nei pressi della Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, via Ballestrero, corso Trieste (area di sosta “Pane e Pomodoro”), lungomare Nazario Sauro, lungomare Araldo di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, piazza Massari;navetta “AB”· in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto”: i bus giunti in piazza Massari svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia nei pressi della Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, via Ballestrero, corso Trieste (area di sosta “Pane e Pomodoro”), lungomare Nazario Sauro, lungomare Araldo di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;SERVIZIO SCOLASTICO· in partenza da Piazzale Romito alle ore 07:00: i bus giunti in corso Vittorio Emanuele svolteranno a destra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour con ripresa del percorso ordinario.