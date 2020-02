BARI - Il maltempo imperversa su Bari e provincia e si segnalano i primi disagi. A causa dei forti venti che si sono abbattuti sul capoluogo è crollata la ringhiera in metallo e vetro di un balcone al quarto piano di uno stabile in via Dalmazia, nei pressi del lungomare.Le forti raffiche di vento hanno spinto il Comune a chiudere l'accesso al cimitero, al parco 2 Giugno e alla pineta di San Francesco e bloccare il lungomare nord di Bari.L’amministrazione comunale ha anche deciso di interdire al transito dei veicoli strada detta della Marina e il lungomare Starita fino al termine delle esigenze.