Maltempo: ancora forti venti sulla Puglia

BARI - Prosegue l'ondata di maltempo sulla Puglia. Dal pomeriggio di oggi mercoledì 5 febbraio, e per le successive 18-24 ore, si segnala la persistenza di venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali sulla Puglia, con raffiche di burrasca forte o locale tempesta sui settori costieri e sui crinali appenninici, con forti mareggiate su tutte le coste esposte.Confermata la persistenza dalle ore 09:00 di domani, giovedì 6 febbraio, e per le successive 15 ore di venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte o locale tempesta sui settori costieri. Forti mareggiate su tutte le coste esposte.Pertanto dalle ore 09:00 del 6 febbraio, e per le successive 15 ore, e' prevista allerta arancione per rischio vento su Puglia centrale adriatica, bacini del lato e del lenne, allerta gialla per rischio vento su Puglia centrale bradanica.