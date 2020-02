- Un aereo della compagnia turca Pegasus Airlines, partito da Smirne, è precipitato ad Istanbul e, dopo aver eseguito l'atterraggio, non è riuscito a frenare, fino ad andare fuori pista dove si è scontrato contro un muro. Il velivolo si è spaccato in tre parti.Non sono note ancora le cause del disastro aereo, ma non si esclude che con le avverse condizioni meteo abbiano contribuito al verificarsi dell'incidente, che ha causato un morto e 157 feriti.