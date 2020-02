Promozione Pugliese: la Sly United Bari vince 3-1 col Don Uva Bisceglie, il Manfredonia bloccato 0-0 dal Real Siti Stornara

- Nella sesta giornata di ritorno del girone A di Promozione Pugliese la Sly United Bari ha vinto 3-1 fuori casa contro il Don Uva Bisceglie ed è prima in classifica con 56 punti, 4 punti in più del Manfredonia bloccato sullo 0-0 in trasferta dal Real Siti Stornara. Nel primo tempo la Sly United Bari è passata in vantaggio con Lacarra di destro. Il Don Uva Bisceglie ha pareggiato con Conte di sinistro. Nel secondo tempo la Sly è andata di nuovo in vantaggio con Diagne, tiro al volo ed ha realizzato la terza rete con Zotti su punizione.Il Manfredonia è secondo in classifica con 52 punti. Nella settima giornata di ritorno la Sly United Bari giocherà in casa contro il Norba Conversano e dovrà vincere per fare un passo in avanti importante verso la promozione in Eccellenza Pugliese. Il Manfredonia sfiderà in casa la Rutiglianese e cercherà un successo per non farsi distaccare troppo in classifica dalla Sly United. Nel girone B il Racale ha vinto 1-0 in casa col Sava ed è primo con 47 punti. Il Matino ha pareggiato 0-0 a Ostuni ed è secondo a 44 punti.