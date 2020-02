(credits: Matteo Renzi Fb)

ROMA - "Quanto a Bonafede, che ci accusa di molestarlo (ma l'ex dj avrà mai letto il codice penale? Lo sa che la molestia è un reato?), noi auguriamo al Ministro buon lavoro. Gli diamo due mesi di tempo. Se le cose cambiano, bene. Altrimenti ci vediamo in Senato". Sono le parole del leader di Ivnell'e-news ribadendo che "sulla battaglia della giustizia giusta non molliamo perché è una questione di civiltà".Intanto le ministre di Italia vivaednon dovrebbero prendere parte al Consiglio dei ministri di questa sera. Questo sarebbe anche un modo per ribadire la distanza sul "lodo Conte bis" che dovrebbe essere discusso in Cdm insieme alla riforma del processo penale.