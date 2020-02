Serie C: il Bari a caccia dei tre punti con la Cavese, il Monopoli cerca conferme contro la Sicula Leonzio

(credits: Ssc Bari Fb)

- Nell’ottava giornata di ritorno del girone C di Serie C domani alle 15 il Bari sfiderà in trasferta la Cavese. La squadra di Vincenzo Vivarini seconda in classifica con 54 punti, dovrà vincere per restare in corsa verso la promozione diretta in Serie B. La capolista Reggina che ha 60 punti, 6 in più dei biancorossi avrà un match abbastanza favorevole domani alle 15 in casa con la Paganese decima in classifica. Nel Bari esterni Scavone e Maita. Regista Laribi. In attacco Antenucci che cercherà di realizzare il suo diciottesimo gol stagionale, e Simeri.Il Monopoli giocherà domani alle 15 allo Stadio “Simone Veneziani” contro la Sicula Leonzio. I pugliesi cercheranno un successo per confermarsi al terzo posto. La Virtus Francavilla Fontana stasera alle 20,45 affronterà in casa il Catanzaro e dovrà ottenere i tre punti per restare in zona play off. Il Bisceglie dovrà vedersela domani alle 17,30 fuori casa contro il Picerno. La squadra di Gianfranco Mancini cercherà un risultato molto positivo in Basilicata per allontanarsi dalla zona play out.