Serie C: il Bari supera 2-0 la Virtus Francavilla Fontana al San Nicola

(credits: Ssc Bari)

- Nella quinta giornata di ritorno del girone C di Serie C il Bari ha vinto 2-0 in casa contro la Virtus Francavilla Fontana nel derby pugliese. Nel primo tempo i biancorossi insidiosi. Un tiro di Maita è terminato di poco fuori. Al 26’ la squadra di Vincenzo Vivarini è passata in vantaggio con Antenucci su rigore dato per un fallo di Caporale sullo stesso Antenucci. Per l’attaccante del Bari quindicesimo gol in questo campionato. I biancorossi hanno insistito. Un tiro di Laribi è finito alto.Nel secondo tempo al 6’ il Bari ha raddoppiato con Ciofani, tiro al volo. La Virtus Francavilla Fontana propositiva. Un colpo di testa di Vazquez non ha inquadrato la porta. Il Bari è andato vicinissimo al terzo gol. Un tiro da fuori area di Simeri ha colpito il palo. Al 22’ è stato espulso il tecnico della Virtus Francavilla Fontana Bruno Trocini per proteste. Al 41’ nel Bari ha debuttato il neo acquisto Costantino, attaccante acquistato in prestito dalla Triestina, subentrato ad Antenucci.Successo importante per il Bari. E’ secondo in classifica con 50 punti, a -6 dalla capolista Reggina, che ha 56 punti e che ha vinto 1-0 in trasferta con la Vibonese nel derby calabrese. La squadra di Vincenzo Vivarini ha 2 punti di vantaggio sulla Ternana, terza a 48 punti. Gli umbri hanno pareggiato 0-0 in casa con la Sicula Leonzio.