Serie A: Lecce devastante, quattro schiaffi al Torino

- Il Lecce si rimette in carreggiata per la salvezza con una vittoria importantissima e roboante per 4 a 0 contro il Torino, la prima al Via del Mare in questo campionato.La squadra di Liverani ha dominato il match trovando il doppio vantaggio già nel primo tempo con i nuovi acquisti. Deiola ha sbloccato il risultato all'11' con un tiro che si è insaccato sotto la traversa. Il raddoppio è arrivato al 19’ con Barak che, sfruttando un disimpegno errato della difesa granata, ha messo in rete con un tiro dal limite dell’area.Nella ripresa i salentini hanno dilagato. Al 64’ Falco ha siglato la terza rete con una prodezza balistica che è terminata sotto il sette. Lapadula ha chiuso la pratica con la rete del 4 a 0 al 78’ trasformando un calcio di rigore concesso per un intervento falloso di Bremer su Falco.