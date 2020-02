Campionato Primavera: ok Cagliari, Juve e Inter. Pareggia il Sassuolo, ko Lecce e Torino

Nella quinta giornata di ritorno del Campionato di calcio Primavera 1 la gara che l’Atalanta doveva giocare in casa con la Lazio è stata rinviata per il Coronavirus. I bergamaschi sono primi in classifica con 48 punti. Il Cagliari ha vinto 1-0 in casa col Torino ed è secondo a 45 punti. Per i sardi decisivo il gol realizzato nel secondo tempo da Mas. L’Inter ha vinto 3-0 in casa col Genoa ed è terza a quota 38. I nerazzurri sono passati in vantaggio nel primo tempo con Mulattieri. Hanno raddoppiato con Satriano. Nel secondo tempo Fonseca ha realizzato la terza rete.La Juventus ha vinto 1-0 a Vinovo contro il Pescara ed è quarta con 35 punti. Per i bianconeri determinante la rete segnata nel primo tempo da Sekulov. La Sampdoria ha vinto 4-2 in Liguria col Bologna. Nel primo tempo in gol i blucerchiati con D’Amico su rigore. Nel secondo tempo ha raddoppiato Baldè. Ancora D’Amico di nuovo su rigore ha segnato la terza rete della Sampdoria. Saputo su rigore ha realizzato per gli emiliani. La Sampdoria è andata in gol per la quarta volta con Brentan. Farinelli ha segnato la seconda rete del Bologna. L’Empoli ha pareggiato 1-1 in Toscana col Sassuolo. Nel primo tempo in vantaggio gli emiliani con Manara. Nel secondo tempo i toscani hanno pareggiato con Cannavò.Rinviata per il Coronavirus anche la gara che il Chievo Verona doveva disputare in Veneto contro la Fiorentina. Nel girone A del Campionato di calcio Primavera 2 il Milan ha vinto 3-1 in casa con la Spal ed è primo con 50 punti. I ferraresi sono secondi a 37 punti. Nel girone B il Lecce ha perso 2-1 a Perugia ed è quinto con 25 punti. Nel primo tempo in gol gli umbri con Righetti. I salentini hanno pareggiato con Caon su rigore. Il Perugia ha segnato la rete decisiva con Liljedahl. L’Ascoli ha perso 2-1 a Frosinone ed è primo a 43 punti. Il Trapani ha pareggiato 1-1 a Livorno ed è secondo con 33 punti.