Serie D: il Bitonto sfida il Taranto, il Foggia gioca col Casarano

- Nell’ottava giornata di ritorno del girone H di Serie D il Bitonto, primo in classifica con 53 punti, sfiderà in trasferta il Taranto nel primo dei tre derby pugliesi di questo turno di campionato. La squadra di Roberto Taurino dovrà vincere allo Stadio “Erasmo Jacovone” per confermarsi in vetta. Il Foggia, secondo a 51 punti, giocherà a Casarano nel secondo derby pugliese. I dauni dovranno ottenere i tre punti per restare in corsa verso la promozione in Serie C.Il Cerignola dovrà superare allo Stadio “Domenico Monterisi” il Sorrento per rimanere in zona play off. Il Fasano affronterà in casa il Gladiator e cercherà di battere i campani per fare un salto di qualità in classifica. L’Altamura dovrà vedersela in trasferta con la Nocerina e dovrà ottenere un risultato positivo per restare all’ottavo posto.Il Brindisi cercherà un successo allo Stadio “Franco Fanuzzi” col Nardò nel terzo derby pugliese per fare un passo in avanti verso la salvezza. Il Gravina dovrà battere in casa il Gelbison per riprendersi dopo la sconfitta 2-0 subita fuori casa col Gladiator. L’Andria cercherà di imporsi in Basilicata contro il Grumentum Val d’Agri per confermarsi in positivo dopo il successo 2-0 in casa con l’Agropoli.