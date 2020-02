Serie B: a Cosenza arriva Pillon, esonerato il tecnico Braglia

- In Serie B il Cosenza ha esonerato il tecnico Piero Braglia. La società calabrese ha preso questa decisione dopo la sconfitta 1-0 in casa con la capolista Benevento nella quarta giornata di ritorno, la quinta consecutiva per i calabresi. Braglia lascia il Cosenza dopo 107 presenze in panchina. Ha portato nel 2018 i calabresi in B dopo 15 anni. Con Braglia il Cosenza è riuscito a salvarsi nella scorsa stagione.In questo torneo i risultati sono stati molto spesso negativi e il presidente Eugenio Guarascio ha scelto di cambiare allenatore. Al suo posto è arrivato a Cosenza Bepi Pillon, il quale nello scorso campionato di B è stato sulla panchina del Pescara. Pillon ha firmato fino a giugno 2020. Pillon debutterà sulla panchina dei calabresi sabato 15 febbraio alle 15 a Livorno. Il Cosenza è terzultimo in classifica con 20 punti. L’obiettivo è la salvezza, evitando se sarà possibile di disputare i play out.