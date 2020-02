Serie A: la Roma travolge il Lecce

In un turno di serie A in cui molte partite sono state rinviate a causa dell’emergenza Coronavirus, il Lecce è stato travolto all’Olimpico da un'ottima Roma.Il risultato è stato sbloccato al 13’ grazie al gol del ritrovato Under. Il turco, servito da Mkhitaryan, ha battuto Vigorito con un piattone imparabile.Dopo l’assist per il primo gol, è stato proprio il giocatore armeno a raddoppiare al 37’, abile a battere con il sinistro l’estremo difensore avversario in uscita, su un'ottima imbucata di Dzeko.Nella ripresa la squadra di Fonseca ha dilagato. Al 69’ un cross di Kolarov ha trovato in area Dzeko , il quale si è fatto ribattere la prima conclusione dal portiere ma non ha perdonato sulla ribattuta, siglando la terza rete del match.Il quarto gol porta la firma di Kolarov. All'80' il terzino giallorosso ha battuto Vigorito con un sinistro potente sul primo palo.