Francesco: "Bari, capitale delle Chiese Mediterranee"

"Non è un caso che ho scoperto due anni fa questa città quale luogo di incontro fra i Patriarchi delle Chiese Cristiane Orientali". Puntuale nel suo riferimento alla sua precedente presenza a Bari il 7 luglio 2018, Papa Francesco ha promosso il capoluogo pugliese quale punto di incontro per il rilancio del Mediterraneo lacerato negli ultimi tempi da guerre e migrazioni.Questo bacino geografico vive una stagione oscura che va illuminata con quella "Teologia del dialogo" enunciata da Papa Francesco nel discorso ai 58 Vescovi convenuti nella mattinata di domenica 23 febbraio 2020 presso la Basilica di San Nicola. Il tempio nicolaiano dedicato al Santo che fa da Ponte fra Occidente e Oriente, per la sua titolarità pontificia, sarà a titolo definitivo e come definito da Papa Francesco la capitale delle Chiese del Mediterraneo?