Si è spento l'ultimo dei 'duri' di Hollywood: addio a Kirk Douglas

LOS ANGELES - Se ne va anche uno degli ultimi ''duri' della Hollywood degli anni d'oro. La leggenda vuole che si sia spaventato una volta sola nella vita: quando è stato colpito da un ictus all'inizio del 1996 e arrivò in ospedale ''letteralmente terrorizzato'' come si affrettarono a raccontare i medici ai cronisti. Kirk scompare alla meravigliosa età di 103 anni, ictus a parte. E' stato interprete di grandi film classici come 'Spartacus', 'Orizzonti di Gloria', 'Il bello e il brutto'.