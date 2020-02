Speculazioni su mascherine e disinfettanti: Procura apre inchiesta

- La Procura di Milano ha deciso di aprire un'inchiesta in merito all'aumento vertiginoso dei prezzi di mascherine e disinfettanti per le mani, oltre a quelli previsti di mercato. Si è deciso di procedere verso ignoti per i prodotti apparsi su Amazon e Ebay, dove i disinfettanti avevano raggiunto circa 90€.Nel frattempo, le farmacie di Milano fanno un appello al Governo ed alle farmacie di altre Regioni affinché le dotino di mascherine per poter affrontare al meglio l'emergenza.