Coronavirus: primo caso a Madrid, è giovane che era stato nel Nord Italia

MADRID -. Un giovane di 24 anni che aveva viaggiato pochi giorni fa nel Nord Italia è risultato positivo al covid-19: è il primo caso confermato a Madrid e il settimo in tutta la Spagna (gli ultimi cinque confermati nelle ultime 24 ore). A renderlo noto i media spagnoli. Il ragazzo si trova ora nel suo domicilio in attesa di essere trasferito in ospedale. Intanto il ministero della Salute spagnolo ha deciso di ampliare le zone a rischio coronavirus verso le quali raccomanda di non effettuare viaggi non necessari:Intanto adue turisti italiani, un medico e sua moglie, entrambi di Piacenza, sono risultati positivi al coronavirus e sono ricoverati in isolamento nell'ospedale. Mille persone che alloggiano nello stesso hotel della coppia nell'isola, H10 Costa Adejie Palace, sono state messe in quarantena., dove una donna italiana di 36 anni, residente nella città catalana e appena rientrata da un viaggio tra Bergamo e Milano, si è recata in ospedale con alcuni sintomi.