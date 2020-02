Tiziano Ferro: nelle radio il nuovo singolo 'Amici per errore'

Da venerdì 14 febbraio sarà disponibile in tutte le radio nuovo singolo di Tiziano Ferro, Amici Per Errore, mentre il video che lo accompagna è disponibile già dalle ore 21.15 di oggi sul canale Youtube/VEVO dell’artista al link http://bit.ly/TZN_AmiciPerErrore

«La canzone parla degli eventi inaspettati della vita, è una storia di sliding doors sui rapporti interpersonali, che a volte diventano qualche cosa di diverso da ciò che avremmo desiderato, ma non per questo di minor valore. In Amici Per Errore mi domando quale sia la linea di separazione tra l’amicizia e una relazione che non è diventata amore perché la vita ti ha portato altrove, nonostante restino un’attrazione e un’empatia fortissime. Credo che a chiunque possa capitare nella vita di diventare “amici per errore”, ma non è una canzone autobiografica. Lo spunto me lo ha dato il tema de Le passanti di Fabrizio De Andrè, un brano – in origine di Georges Brassens - su un uomo che s’innamorava a prima vista delle donne che gli passavano davanti per caso e fantasticava su come sarebbe stato conoscerle davvero».Amici Per Errore, presentato in anteprima assoluta dal vivo sul palco del Teatro Ariston nella quarta serata di Sanremo 2020, è il quarto estratto dall’album Accetto Miracoli, certificato Platino e uscito il 22 novembre scorso in tutto il mondo su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia).