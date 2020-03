Anna Tatangelo: ''Io e Gigi non stiamo più insieme''

"Non stiamo più insieme da un po'". Anna Tatangelo, attraverso il suo profilo instagram, ha annunciato la fine della relazione con il cantautore Gigi D'Alessio. "Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l'uno accanto all'altra per nostro figlio Andrea. E' per lui che spero che la nostra privacy, in un momento difficile e delicato, venga rispettata".