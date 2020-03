Bari, alla Ferranini di Carbonara nuovi infissi e miglioramenti spazi esterni

BARI - Questa mattina gli assessori alle Politiche educative e giovanili, Paola Romano, e ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, accompagnati dalla presidente del Municipio IV Grazia Albergo e dal consigliere comunale Nicola Acquaviva, hanno effettuato un sopralluogo nella scuola dell’infanzia Ferranini, a Carbonara, per verificare insieme ai tecnici comunali, ed eventualmente migliorare, la progettualità per la sostituzione degli infissi interni ed esterni (questi ultimi particolarmente obsolet), predisposta al fine di eliminare gli effetti di dispersione termica e una migliore aerazione .È stata anche l’occasione per discutere di come migliorare la fruibilità degli spazi esterni della scuola, un intervento più volte richiesto dalla comunità scolastica visto che il cortile non è mai stato utilizzato a causa della presenza di un dislivello costituito da un marciapiede rialzato rispetto alla restante parte pavimentata con asfalto in cattivo stato manutentivo, circostanza che non ne consente l’utilizzo da parte dell’utenza scolastica. A questo si aggiunge la presenza di un muretto perimetrale con finitura superficiale ruvida con intonaco “bucciato”, nonché di alcuni rialzi in cemento ubicati nel cortile interno, che di fatto costituiscono una potenziale insidia per i bambini.Un’ulteriore criticità è rappresentata dall’assenza del marciapiede in corrispondenza del cancello di ingresso dell’asilo, la cui realizzazione deve necessariamente essere coordinata con la sistemazione del cortile, poiché condizionata dal deflusso delle acque piovane sull’intera area .“Ad esito del sopralluogo odierno - ha commentato Giuseppe Galasso - abbiamo concordato con i tecnici la necessità di aggiornare la progettazione eseguita e di approfondire, anche con il coinvolgimento di altre ripartizioni, la proprietà delle aree esterne, comunque da sempre in uso esclusivo dell’asilo. In merito a queste aree, infatti, sono necessari approfondimenti per stabilire le effettive correlazioni con il condominio, in modo da poterne effettuare una riqualificazione complessiva ipotizzando una nuova pavimentazione complanare idonea per i bambini, la possibile installazione di attrezzature ludiche ed eventuali piantumazioni che rendano più vivibile e gradevole questo spazio pubblico”.“In questo momento così delicato per tutti, approfittando dell’assenza dei bambini - ha dichiarato Paola Romano - abbiamo voluto cogliere l’opportunità di effettuare un sopralluogo nella scuola Ferranini con i tecnici e definire la sostituzione degli infissi e la riqualificazione del giardino. Nei prossimi giorni proseguiremo con i sopralluoghi e gli interventi per utilizzare in modo utile questo periodo imprevisto di pausa scolastica”.“Assieme agli assessori Romano e Galasso - ha concluso Grazia Albergo - abbiamo voluto verificare personalmente lo stato dei luoghi, in particolare delle aree esterne che, valorizzate adeguatamente, possono rappresentare uno spazio vitale per tutti i bambini della scuola, soprattutto nelle giornate più calde”.