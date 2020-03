Condominio, i compiti dell'amministratore in pillole

La gestione di un condominio non è più un affare semplice, così come accadeva in passato. Oggi, anche a causa di una legislazione sempre più complessa e che tocca numerosi ambiti, l'amministratore di condominio deve avere una preparazione capace di affrontare tutte le casistiche del caso. Inoltre, deve riuscire a far fronte ad obblighi ben precisi in relazione alla documentazione da redigere sia per i propri condomini che in generale.