Conte: "Chiudono tutte le fabbriche"

ROMA - Il premierappare in diretta streaming su Facebook in tarda serata e annuncia un intervento ormai atteso da tempo: la chiusura di tutte le attività produttive non strategiche.Quelle messe in atto sono "misure severe, ne sono consapevole, ma non abbiamo alternative. In questo momento dobbiamo resistere, perché solo così riusciamo a tutelare noi stessi" dice il premier. Sono misure "che richiederanno tempo per far vedere i loro effetti", aggiunge."E' la crisi più difficile che il paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. la morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova".