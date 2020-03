Coronavirus: si gioca solo in Bielorussia e in Australia

Per l’emergenza Coronavirus sono stati sospesi i campionati di calcio in Russia Brasile Argentina e Turchia. Si sta giocando solo in due nazioni che non hanno aderito alle disposizioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si stanno disputando regolarmente i campionati in Bielorussia a porte aperte nonostante in questo paese ci sono stati 52 casi di Coronavirus, e in Australia a porte chiuse dove sono purtroppo morte 6 persone.In Australia il centrocampista Alessandro Diamanti sta giocando nel Western United FC di Melbourne. Diamanti ha giocato in Italia con Livorno, Perugia Bologna Atalanta Brescia e Fiorentina. Il calciatore ha dichiarato: ”Ho lasciato l’Italia a 36 anni e deciso di giocare in Australia per una scelta di vita”. Diamanti è a Melbourne per questa sua nuova avventura nel calcio con la sua famiglia. In 28 partite con il Western United di Melbourne nella Serie A dell’Australia, ha segnato 7 gol.