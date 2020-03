ROMA - In Italia salgono a 9.172 i casi di contagi al Covid-19 e 463 i morti. Sono i dati aggiornati della Protezione civile. I contagiati sono oggi 7.985: 1598 in più rispetto a domenica. 724 i guariti totali. In Lombardia si registrano 5469 casi. Nella regione le vittime sono 333: +76 in 24 ore. L'assessore lombardo Gallera: «Se stiamo a casa, invertiamo trend».