Coronavirus, F1: cancellato GP Australia

di PIERO LADISA - Dopo varie ore di tira e molla e di indiscrezioni è arrivata finalmente l'ufficialità: salta il Gran Premio d'Australia, gara inaugurale del Mondiale 2020 di Formula Uno, che si sarebbe dovuto disputare domenica 15 marzo all'Albert Park di Melbourne.





La decisione, maturata in seguito a un meeting a cui hanno partecipato i vertici di FIA, F1 e i team principal della varie scuderie, è stata presa dopo la positività al Coronavirus di un membro della McLaren (il team britannico nelle scorse ha annunciato che non avrebbe corso). La stagione partirà dunque in Bahrain (22 marzo), dove però si correrà a porte chiuse.