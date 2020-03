Coronavirus, nuovo record di guarigioni: 1590 in un giorno

- Nuovo record di guarigioni da Coronavirus, dall'inizio della pandemia, che ad oggi sono 1590 persone per un totale di 14620. Diminuiscono i nuovi contagi di 1648, rispetto a ieri che erano 3815, per un totale di 75528 attuali casi positivi, così come, purtroppo, il numero delle nuove vittime, che, rispetto a ieri, sono 812, per un totale dei decessi di 11591.A 40 giorni dalla scoperta del 'paziente uno' - il 38enne di Codogno - il numero di coloro che hanno contratto il virus, comprese le vittime e i guariti, è di 101.739. "Ognuno di noi deve rispettare le indicazioni delle autorità, dobbiamo seguire l'indicazione di rimanere a casa e uscire solo per lo stretto indispensabile, perché solo rispettando queste misure riusciremo a sconfiggere il virus prima possibile". Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa commentando il dato delle oltre 6mila denunce fatte ieri dalle forze di polizia agli italiani che hanno violato i divieti. "E' un comportamento che non va tenuto - ha aggiunto - bisogna evitare il contagio di altri persone".